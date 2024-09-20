За последние десять лет количество погибших на дорогах Татарстана снизилось в три раза

За последние десять лет в Татарстане почти втрое снизилось количество погибших на дорогах. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» о состоянии аварийности в республике и запуске приложения «Народный инспектор» рассказал начальник Управления административных и правоохранительных органов Аппарата Кабмина РТ Рустем Кадыров.

«С 2014 года количество погибших на дорогах республики идет к снижению. Если в 2014 году погибших было 709, то за прошлый год погибло 279 человек, то есть практически втрое снизилось количество погибших. Считаю, что это связано с внедрением системы „Народный инспектор"», – сообщил Рустем Кадыров.

Он добавил, что за время работы приложения «Народный инспектор» в Татарстане привлекли к ответственности 39 тысяч нарушителей.

Государственная информационная система «Народный инспектор» была создана для усиления контроля за дорожной обстановкой в Татарстане в 2014 году. Уже к июню 2020 года татарстанцы подали больше трехсот тысяч заявок о нарушениях. Приложение позволяет пользователям регистрировать случаи нарушения ПДД. Отснятые материалы направляются в подразделения ГИБДД для дальнейшего рассмотрения и принятия мер к нарушителям. Информация о нарушениях ПДД фиксируется в виде коротких видеороликов продолжительностью 30 секунд, снятых непосредственно в момент совершения правонарушения.

Обновленное приложение презентовали 10 сентября на международном форуме Kazan Digital Week. Глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин представил его Раису РТ Рустаму Минниханову. Жители республики, снявшие правонарушение на видео, получат денежное вознаграждение. Его размер составит 50% от половины наименьшей суммы административного штрафа применяемой статьи Административного кодекса РФ и 10 процентов от суммы административного штрафа по статье «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления».