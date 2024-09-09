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Общество 9 сентября 2024 10:13

Глава Минцифры презентовал Раису Татарстана обновленное приложение «Народный инспектор»

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На международном форуме Kazan Digital Week у стенда Министерства цифрового развития РТ его глава Айрат Хайруллин презентовал Раису РТ Рустаму Минниханову обновленное приложение «Народный инспектор».

«Сегодня по вашему поручению запускаем приложение „Народный инспектор“ для развития гражданского общества. Жители, которые будут помогать ГИБДД, будут получать компенсацию в размере 25% от штрафа, предусмотренного Кодексом об административных правонарушениях. Рассчитываем на инициативу наших граждан, повышаем безопасность дорожного движения», – сказал Айрат Хайруллин.

Другими словами, инициативные жители республики, которые стали очевидцами нарушения каким-либо водителем правил дорожного движения, смогут отправить видео в «Народный инспектор» и получить за это деньги. Размер выплаты будет зависеть от серьезности нарушения. Это сделано для того, чтобы снизить аварийность на дорогах республики.

Обновленное приложение «Народный инспектор» появится на всех площадках в ближайшие дни. Сейчас оно проходит последние этапы модерации.

Фоторепортаж: Владимир Васильев
#гибдд #народный инспектор #Нарушения ПДД
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