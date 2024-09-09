Жители РТ смогут отправлять видео нарушений ПДД в «Народный инспектор» и получать деньги

В Татарстане утвердили порядок вознаграждения пользователей системы «Народный инспектор». Соответствующее постановление подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Государственная информационная система «Народный инспектор» была создана для усиления контроля за дорожной обстановкой в Татарстане в 2014 году. Она позволяет пользователям через специальное приложение на мобильных телефонах регистрировать случаи нарушения ПДД. Отснятые материалы направляются в подразделения ГИБДД для дальнейшего рассмотрения и принятия мер к нарушителям. Информация о нарушениях ПДД фиксируется в виде коротких видеороликов продолжительностью 30 секунд, снятых непосредственно в момент совершения правонарушения.

Согласно новому постановлению, жители республики, ставшие очевидцами следующих видов нарушений ПДД и снявшие их на видео, будут получать денежное вознаграждение.

1.Если стали свидетелями загрязнения окружающей среды, а именно выгрузки или сброса отходов производства из автомобилей, то за видео этого нарушения можно получить 1 150 рублей.

2. За видео непристегнутого ремнем безопасности водителя или мотоциклиста без мотошлема – 300 рублей.

3. За видеофиксацию проезда на запрещающий сигнал светофора или запрещающий жест регулировщика – 300 рублей;

4. За видео нарушения требования остановки перед стоп-линией при запрещающем сигнале светофора – 230 рублей;

5. За видео выезда на полосу встречного движения либо на трамвайные пути встречного направления – 1 440 рублей.

6. За видео непредоставления преимущества в движении пешеходам – 435 рублей.

7. За видео водителя за рулем с телефоном во время движения – 435 рублей.

«Сумма выплачиваемого вознаграждения составляет 50% от половины наименьшей суммы административного штрафа применяемой статьи Административного кодекса РФ (без учета налогов и сборов) и 10 процентов от суммы административного штрафа по ч. 3 1 ст.8.2 КоАП РФ с учетом НДФЛ», – говорится в документе.

Выплаты производятся в безналичной форме не позднее 40 рабочих дней после вступления постановления в законную силу.

Сегодня обновленное приложение «Народный инспектор» на международной форуме Kazan Digital Week глава Министерства цифрового развития РТ Айрат Хайруллин презентовал Раису РТ Рустаму Минниханову.