За полгода в паллиативных кабинетах Челнов и Зеленодольска на учет взяли 300 пациентов

300 тяжелобольных пациентов взяли на учет в новых паллиативных кабинетах Набережных Челнов и Зеленодольска. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Фонда имени Анжелы Вавиловой.

Оба кабинета были открыты полгода назад, теперь паллиативная бригада регулярно выезжает ко всем своим пациентам.

«Два новых кабинета мы открыли благодаря средствам Фонда президентских грантов, как и несколько предыдущих. Грант направлен на помощь людям в районах Татарстана», – рассказа председатель правления Фонда Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов.

На деньги грана в паллиативные кабинеты было закуплено необходимое медицинское оборудование: кислородный концентратор, отсосы, пульсикометры. Все это выдают бесплатно пациентам на дом.

Каждый день паллиативные бригады делают по пять-восемь выездов, в остальное время принимают больных в кабинете при ЦРБ. В фонде подчеркнули, что этот вид помощи особенно востребован у одиноких пожилых людей с тяжелыми диагнозами, за которыми некому ухаживать.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что фонд Анжелы Вавиловой открыл в районах Татарстана шесть кабинетов паллиативной помощи. Под патронажем этих кабинетов сегодня находятся около тысячи тяжело больных пациентов. Всего же в паллиативной помощи в республике сегодня нуждаются более двадцати тысяч человек.