Фонд Анжелы Вавиловой открыл кабинет паллиативной помощи в Набережных Челнах

Благотворительный фонд имени Анжелы Вавиловой открыл кабинет паллиативной помощи в четвертой городской поликлинике Набережных Челнов. Об этом сообщили в пресс-службе фонда.

Этот кабинет стал восьмым по счету в Татарстане, он уже взял на учет 80 паллиативных пациентов. Ещё около 200 больных ожидают помощи – их возьмут на учет в ближайшее время.

«Набережные Челны нуждаются в полноценном хосписе. Но пока его нет, помощь паллиативным больным будут оказывать специалисты паллиативного кабинета. Они прошли обучение – они будут выезжать на дом, смогут выписывать рецепты на сильные обезболивающие, обучать родных правилам ухода. Кабинет оборудован всем необходимым. Помощь можно оказывать, начиная уже с сегодняшнего дня», – сообщил председатель Правления Фонда имени Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов.

Кабинет паллиативной помощи открыли на средства Фонда президентских грантов.

В пресс-службе фонда напомнили, что на прошлой неделе такой кабинет был открыт в Зеленодольске. Решение об открытии именно в этих городах было принято по рекомендации министра здравоохранения республики Марата Садыкова.

«На патронаже кабинетов, открытых Фондом Анжелы Вавиловой, находятся около тысячи тяжело больных пациентов. Всего в паллиативной помощи в республике сегодня нуждаются более 20 тысяч человек», – рассказали в Фонде Анжелы Вавиловой.