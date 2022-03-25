Кабинет паллиативной помощи открылся в Зеленодольске

Новый кабинет паллиативной помощи открыл в Зеленодольске благотворительный Фонд имени Анжелы Вавиловой.

«В Зеленодольске на учете стоят 170 паллиативных больных. После открытия кабинета врачи смогут взять на патронаж еще не менее ста человек, нуждающихся в помощи», – сообщил председатель Правления Фонда имени Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов.

Фото: Пресс-служба Фонда имени Анжелы Вавиловой

Специалисты, которые будут работать в новом кабинете, прошли обучение в казанском хосписе. Они смогут оказывать помощь тяжело больным людям, выписывать рецепты на обезболивающие препараты, учить родных пациента ухаживать за ним дома. В новый кабинет куплены машина, спецоборудование, мебель и офисная техника.

Деньги на открытие кабинета поступили из Фонда президентских грантов.

Фото: Пресс-служба Фонда имени Анжелы Вавиловой

Еще один новый кабинет паллиативной помощи в ближайшее время должен открыться в Набережных Челнах, он станет восьмым по счету в Татарстане.

По словам Владимира Вавилова, решение об открытии кабинетов именно в этих городах было принято по рекомендации министра здравоохранения РТ Марата Садыкова. Он добавил, что в фонде также первым делом учитывают заинтересованность главных врачей ЦРБ в открытие паллиативных кабинетов в больницах.

«Челны и Зеленодольск – два крупных города, в которых нет хосписов и куда не доезжают выездные паллиативные службы. Между тем, потребность в этом виде помощи очень острая!» – подчеркнул глава Фонда Анжелы Вавиловой.

Напомним, ранее фонд открыл в районах Татарстана шесть кабинетов паллиативной помощи. Под патронажем этих кабинетов находятся около тысячи тяжело больных пациентов. Всего в паллиативной помощи в республике сегодня нуждаются более двадцати тысяч человек.