Заработал сайт программы «Время героев» для участников спецоперации

Сегодня в России заработал сайт кадровой программы «Время героев» для участников специальной военной операции. Портал времягероев.рф стал доступен с 18.00 по московскому времени 1 марта, как и анонсировал ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Программа нацелена на подготовку высококвалифицированных руководителей из числа бывших и действующих военнослужащих — участников спецоперации «для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях».

Чтобы присоединиться к программе, участникам боевых действий надо быть гражданами России, а также иметь высшее образование и опыт управления людьми.

Желающим стать частью программы сначала надо будет зарегистрироваться на портале, после чего они получат право начать обучение на платформе Российской академии народного хозяйства и государственной службы и пройти дополнительный отбор. Впоследствии таких военных ждет учеба по программам Высшей школы государственного управления РАНХиГС в Мастерской управления «Сенеж» с прикреплением персональных наставников.

От зарегистрированных потребуется заполнить анкету и написать эссе, на этот этап отводится время до 8 апреля текущего года. Следующей фазой станет онлайн-тестирование, которое также намечено на апрель.

Стать участниками программы смогут в том числе бойцы, находящиеся сейчас в зоне СВО. Для них организуют специальные центры дистанционной оценки, будут предусмотрены особый порядок и сроки выполнения заданий отбора. Помимо прочего, при заполнении анкеты от них не потребуется прилагать сканы документов.

Президент РФ Владимир Путин рассказал о будущей программе в послании Федеральному Собранию, оглашенном 29 февраля. В нем он назвал участников спецоперации людьми, которые «не отступят, не подведут и не предадут».

Специальная военная операция (СВО) началась более двух лет назад, 24 февраля 2022 года. Ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения поставленных целей.