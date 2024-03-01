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Заработал сайт программы «Время героев» для участников спецоперации
Сегодня в России заработал сайт кадровой программы «Время героев» для участников специальной военной операции. Портал времягероев.рф стал доступен с 18.00 по московскому времени 1 марта, как и анонсировал ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Программа нацелена на подготовку высококвалифицированных руководителей из числа бывших и действующих военнослужащих — участников спецоперации «для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях».
Чтобы присоединиться к программе, участникам боевых действий надо быть гражданами России, а также иметь высшее образование и опыт управления людьми.
Желающим стать частью программы сначала надо будет зарегистрироваться на портале, после чего они получат право начать обучение на платформе Российской академии народного хозяйства и государственной службы и пройти дополнительный отбор. Впоследствии таких военных ждет учеба по программам Высшей школы государственного управления РАНХиГС в Мастерской управления «Сенеж» с прикреплением персональных наставников.
От зарегистрированных потребуется заполнить анкету и написать эссе, на этот этап отводится время до 8 апреля текущего года. Следующей фазой станет онлайн-тестирование, которое также намечено на апрель.
Стать участниками программы смогут в том числе бойцы, находящиеся сейчас в зоне СВО. Для них организуют специальные центры дистанционной оценки, будут предусмотрены особый порядок и сроки выполнения заданий отбора. Помимо прочего, при заполнении анкеты от них не потребуется прилагать сканы документов.
Президент РФ Владимир Путин рассказал о будущей программе в послании Федеральному Собранию, оглашенном 29 февраля. В нем он назвал участников спецоперации людьми, которые «не отступят, не подведут и не предадут».
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