За первую неделю прививочной кампании против гриппа вакцинировали 200 татарстанцев

Примерно 200 жителей Татарстана прошли вакцинацию против гриппа. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал главный эпидемиолог, специалист по иммунопрофилактике Минздрава РТ Дмитрий Лопушов.

«Привились по оперативным данным около 200 человек», — отметил специалист.

В Татарстане начиная с 6 сентября начали вакцинировать жителей против гриппа. Сделать прививку можно в поликлинике по месту жительства.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в республику пришла первая партия вакцины против гриппа «Ультрикс Квадри». Этот препарат подходит для детей старше шести месяцев, беременных женщин и взрослых до 60 лет.