Жителей Татарстана начнут прививать от гриппа с 6 сентября

В Татарстане на следующей неделе начнут вакцинировать жителей против гриппа. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

«Старт вакцинальной кампании будет в понедельник, но сегодня те медицинские учреждения, до которых вакцина доехала, дозы принимают и готовятся к их реализации», – отметил спикер.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстан пришла первая партия вакцины против гриппа «Ультрикс Квадри». Замминистра уточнил, что этот препарат подходит для детей с шести месяцев, беременных женщин и взрослых до 60 лет. Для остальных групп населения вакцина против гриппа поступит в ближайшее время.

Владимир Жаворонков напомнил, что противопоказанием является предшествующие аллергические реакции на введение вакцины и на куриный белок, обострение хронических заболеваний и ОРВИ на момент желаемой вакцинации.