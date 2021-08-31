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Ру Тат
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31 августа 2021  14:09
Эвелина Киселёва

В Татарстан пришла первая партия вакцины против гриппа для детей и беременных

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Фото: © пресс-служба Министерства здравоохранения РТ

Первая партия вакцины против гриппа для прививочной кампании 2021 года пришла на склад в Татарстан. Об этом сообщает телеграмм-канал Минздрава республики. 

«342 720 доз четырехвалентной вакцины "Ультрикс Квадри" в ближайшие дни развезут по детским поликлиникам республики. Данная прививка предназначена для детей и беременных в качестве профилактической иммунизации против сезонного гриппа», – рассказали в ведомстве. 

Вакцина «Ультрикс Квадри» инактивированная, то есть не содержит живого вируса гриппа и не может вызвать развитие болезни. Важно отметить, что препарат не содержит в своем составе консерванты и иммуномодуляторы. Прививка вводится внутримышечно однократно.

В Минздраве РТ напомнили, что вакцинация против гриппа – эффективный способ защитить себя от болезни, которая нередко заканчивается тяжелыми осложнениями. 

Прививочная кампания стартует ранней осенью – до того, как начнется сезонный подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ.

#грипп #Вакцинация от гриппа
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