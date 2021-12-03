В Минздраве РТ объяснили, почему из-за коронавируса увеличивается смертность населения

Смертность населения после прихода коронавируса выросла. Причины этого на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» назвал заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

«Почему мы так опасаемся ковида? Действительно, смертность от Covid-19 есть и она нас крайне волнует. Именно поэтому были развернуты все эти временные инфекционные госпитали. Если мы понимали, что смертность от ковида низкая, никто бы не стал разворачивать эти госпитали, все лечились бы на дому и все на этом», – отметил спикер.

Следующая причина, которая делает коронавирус опасным заболеванием для системы здравоохранения, — его тяжелые последствия. Переболевшим приходится с ними бороться довольно долгое время. Владимир Жаворонков отметил, что осложнения делятся на две категории: ранние, к примеру тромбоэмболия легочной артерии, когда оторвавшийся тромб блокирует жизненно важную артерию, и отсроченные последствия, например падение уровня интеллекта.

«Третий контингент пациентов, которые, к сожалению, делают вклад в эту статистику, — те больные хроническими заболеваниями, которые должны были лечиться на тех койках, которые находятся сегодня под статусом инфекционных», – рассказал замминистра.

По словам Жаворонкова, совместное понимание проблемы, ответственность и скорейшая вакцинация позволят закрыть ВИГи, где лечат Covid-больных, и вновь начать принимать неинфекционных больных.

«Койки же не стояли свободными, и вдруг грянул ковид, и они пригодились. Там загрузка была стопроцентная в доковидное время. Это означает, что у населения есть к этому потребность. Здесь вакцинация — это единственный вариант, чтобы позволить этим койкам осуществлять свою профильную работу», – отметила спикер.

Кроме того, в «красных зонах» работают не только инфекционисты, но и терапевты, неврологи и другие специалисты различных специальностей.

Точные цифры по смертности в республике придут из Росстатат после окончания года.