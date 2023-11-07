За ноябрьские праздники специалисты Метроэлектротранса поймали 78 «зайцев»

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За период с 3 по 6 ноября контролеры провели 361 проверку на трамвайных и троллейбусных маршрутах Казани. Специалисты контрольно-ревизионного отдела МУП «Метроэлектротранс» выявили 78 «зайцев».

«Все они оплатили проезд. С каждым безбилетником была проведена разъяснительная беседа о необходимости соблюдать правила пользования общественным транспортом и производить оплату в течение одной остановки», — отметили в предприятии.

Напомним, в сентябре в Казани начали активно внедрять бескондукторную систему оплаты на общественном электротранспорте. Для того, чтобы решить проблему с безбилетниками, на линиях была усилена работа службы Контрольно-ревизионного отдела Метроэлектротранса.