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За ноябрьские праздники специалисты Метроэлектротранса поймали 78 «зайцев»
За период с 3 по 6 ноября контролеры провели 361 проверку на трамвайных и троллейбусных маршрутах Казани. Специалисты контрольно-ревизионного отдела МУП «Метроэлектротранс» выявили 78 «зайцев».
«Все они оплатили проезд. С каждым безбилетником была проведена разъяснительная беседа о необходимости соблюдать правила пользования общественным транспортом и производить оплату в течение одной остановки», — отметили в предприятии.
Напомним, в сентябре в Казани начали активно внедрять бескондукторную систему оплаты на общественном электротранспорте. Для того, чтобы решить проблему с безбилетниками, на линиях была усилена работа службы Контрольно-ревизионного отдела Метроэлектротранса.
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