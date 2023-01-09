За новогодние праздники 126 татарстанцев пострадали от переохлаждения и обморожений

С 31 декабря по 9 января 126 жителей Татарстана пострадали от переохлаждения и обморожений. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

Из общего числа пострадавших 95 человек были госпитализированы в больницы.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что в Казани за три дня в скорую помощь обратились 39 человек с переохлаждением и обморожениями.

Наркологи призвали татарстанцев не согреваться алкоголем в холодную погоду и рассказали, в чем опасность подобного метода.