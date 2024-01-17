В России впервые более чем за полгода подешевели куриные яйца

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В России впервые с конца июня 2023 года снизилась цена на куриные яйца, подсчитало РИА Новости.

При этом стоимость уменьшилась незначительно – на 0,2% за прошлую неделю (за период с 10 по 15 января по сравнению с предыдущей неделей). Согласно данным Росстата, в последний раз куриные яйца дешевели в период с 20 по 26 июня (-0,36%).

С начала этого года яйца успели подорожать на 0,58%, а в 2023-м ценник увеличился на 61,35%, в том числе на 18,17% за декабрь.

Помимо этого продукта, за прошлую неделю подешевели куриное мясо (-0,9%), пшено (-0,3%), свинина, сосиски, сардельки, макаронные изделия (-0,2%), сахар и черный чай (-0,1%).