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За ночь в Курской области сбили шесть украинских БПЛА и пять ракет
Ночью и утром, 8 августа, в Курской области российские силы ПВО сбили шесть украинских дронов и пять ракет. Об этом заявил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.
Смирнов напомнил жителям, что приближаться к обломкам сбитых устройств опасно. Он посоветовал информировать экстренные службы в случае таких находок.
Накануне мы сообщали, что при обстрелах Курской области со стороны ВСУ пострадал 31 человек, в том числе шестеро детей. Позднее стало известно, что военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный был ранен в результате атаки украинского дрона в Курской области. Сейчас он находится в областной больнице. Его состояние оценивается как тяжелое.
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