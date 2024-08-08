За ночь в Курской области сбили шесть украинских БПЛА и пять ракет

Ночью и утром, 8 августа, в Курской области российские силы ПВО сбили шесть украинских дронов и пять ракет. Об этом заявил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

Смирнов напомнил жителям, что приближаться к обломкам сбитых устройств опасно. Он посоветовал информировать экстренные службы в случае таких находок.

Накануне мы сообщали, что при обстрелах Курской области со стороны ВСУ пострадал 31 человек, в том числе шестеро детей. Позднее стало известно, что военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный был ранен в результате атаки украинского дрона в Курской области. Сейчас он находится в областной больнице. Его состояние оценивается как тяжелое.