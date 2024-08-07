ВГТРК: Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный ранен, находится в больнице

Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) распространила официальное сообщение о том, что журналист Евгений Поддубный жив.

«Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный ранен в результате атаки украинского дрона в Курской области. Сейчас он находится в областной больнице», – говорится в сообщении.

Ранее информацию о гибели журналиста опубликовал в своем телеграм-канале депутат Госдумы Михаил Делягин.

«О гибели Евгения Поддубного мне сообщили люди с мест, которым я доверяю абсолютно. Но. Пусть сообщат официально. Это НЕ информация», – говорилось в сообщении народного избранника.