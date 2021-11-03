За ночь в казанской «Меге» прививаются до 350 человек

В торговом центре «Мега» за ночь прививаются от коронавируса до 350 жителей. Об этом в прямом эфире мэрии Казани рассказал заместитель министра здравоохранения Татарстана — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

«Медики 270-350 вакцинаций в ночное время в торговом центре „Мега“ проводят», — отметил спикер.

В день в Казани вакцинируется до 8 тыс. жителей, рекорд был 12 тыс.

«48 пунктов вакцинации открыто в Казани — это очень много, в некоторых регионах России открыто меньше пунктов, чем в нашей любимой Казани», — отметил он.

Они расположены в поликлиниках города и ТЦ, культурных центрах и магазинах, два из них работает круглосуточно, в «Меге» и мобильном комплексе около седьмой больницы.