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Ру Тат
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Здоровье
3 ноября 2021  18:28
Эвелина Киселёва

За ночь в казанской «Меге» прививаются до 350 человек

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В торговом центре «Мега» за ночь прививаются от коронавируса до 350 жителей. Об этом в прямом эфире мэрии Казани рассказал заместитель министра здравоохранения Татарстана — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

«Медики 270-350 вакцинаций в ночное время в торговом центре „Мега“ проводят», — отметил спикер.

В день в Казани вакцинируется до 8 тыс. жителей, рекорд был 12 тыс.

«48 пунктов вакцинации открыто в Казани — это очень много, в некоторых регионах России открыто меньше пунктов, чем в нашей любимой Казани», — отметил он.

Они расположены в поликлиниках города и ТЦ, культурных центрах и магазинах, два из них работает круглосуточно, в «Меге» и мобильном комплексе около седьмой больницы.

#Коронавирус #тц Мега #вакцинация
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