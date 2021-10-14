Пункт вакцинации в казанской «Меге» начал работать круглосуточно

Пункт вакцинации в казанском торговом центре «Мега» перешел на круглосуточный режим работы. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Татарстана.

«Технические перерывы [предусмотрены] с 8.00 до 8.30 и с 20.00 до 20.30», — уточнили при этом в ведомстве.

Пункт вакцинации теперь находится у главного входа в торговый центр — в бывшем летнем кафе IKEA. Чтобы привиться, с собой необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Кроме того, в Казани можно привиться в поликлиниках по месту жительства и пунктах вакцинации, размещенных в:

культурном центре «Сайдаш» — с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00,

культурном центре «Московский» — с понедельника по субботу с 10.00 до 19.00,

культурно-досуговом комплексе имени В. И. Ленина с понедельника по пятницу с 13.00 до 19.00,

банке по адресу: ул. Пушкина, 4 — с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00,

а также по адресу: ул. Камалеева, 26/12 — в будние дни с 9.00 до 17.00.