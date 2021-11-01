В Казани откроется второй круглосуточный пункт вакцинации

С 2 ноября заработает еще один круглосуточный пункт вакцинации против новой коронавирусной инфекции в Казани. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Управления здравоохранения города.

«Мобильный комплекс с сегодняшнего дня функционирует на территории городской клинической больницы №7 Казани как еще один пункт вакцинации. Сегодня привиться здесь можно до 16.00», – отметили в горздраве.

Мобильный комплекс в ГКБ №7 Фото: пресс-служба Управления здравоохранения Казани

Уже завтра мобильный комплекс по адресу: Чуйкова, д. 54, между терминалами 2 и 3, откроется в 8.00 и продолжит принимать жителей ежедневно и круглосуточно без предварительной записи.

Маршрут по кабинетам, расположенным внутри мобильного комплекса: сначала регистратура (кабинет №2), после прием у терапевта в 3, 4, 5-м кабинетах и сама вакцинация в шестом и седьмом.

В клинике предусмотрели и зону ожидания. Рядом с комплексом развернули теплую палатку.

В Управлении здравоохранения подчеркнули, что этот комплекс работает без записи, а те кто записан на прививку в седьмую больницу и их поликлиники, должны прийти именно туда. Так в больнице №7 принимают в кабинете №312, в поликлинике №2 (Адоратского, 40) – в кабинете №217.

Напомним, первый круглосуточный пункт вакцинации открылся в «Меге».