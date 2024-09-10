За ночь над девятью регионами России сбили 144 беспилотника

Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 144 украинских беспилотника над регионами центра России, 20 из них — в Подмосковье. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«72 БПЛА над территорией Брянской области, 20 – над территорией Московской области, 14 – над территорией Курской области, 13 – над территорией Тульской области, восемь – над территорией Белгородской области, семь - над территорией Калужской области, пять – над территорией Воронежской области, четыре – над территорией Липецкой области и один над территорией Орловской области», – говорится в заявлении.

В результате атаки БПЛА в подмосковном Раменском погибла 46-летняя женщина, пострадали еще 3 человека, информация о гибели ребенка не подтвердилась, заявил глава Подмосковья Андрей Воробьев. Кроме этого, в Спортивном проезде загорелись квартиры на 11-12 этажах, а движение по Каширскому шоссе в сторону Москвы было перекрыто из-за падения дрона.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что для обеспечения безопасности воздушных полетов временные ограничения ввели в аэропорту Казани. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы с 7 часов утра. Кроме того, ограничения вводились на работу трех московских аэропортов – Внуково, Домодедово и Жуковский. В 7:58 (мск) ограничения на работу московских аэропортов сняли.