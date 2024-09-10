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Происшествия 10 сентября 2024 07:56

Три аэропорта Москвы на время перестали принимать и выпускать самолеты

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Столичные аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский временно не принимают и не отправляют воздушные суда. Об этом заявили в Росавиации.

«На работу трех аэропортов московского региона – Внуково, Домодедово и Жуковский – введены временные ограничения», – говорится в сообщении.

Внуково и Домодедово временно не принимают и не отправляет воздушные суда с 01:17 (мск), Жуковский – с 01:46 (мск).

Ранее мы также сообщали об ограничениях, введенных в аэропорту «Казань». Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы с 7 часов утра.

По данным Росавиации, ограничения действуют для обеспечения безопасности полетов.

UPD. В 07:58 (мск) ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский сняты. Об этом сообщает Росавиация.

#аэропорт
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