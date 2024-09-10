Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Три аэропорта Москвы на время перестали принимать и выпускать самолеты
Столичные аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский временно не принимают и не отправляют воздушные суда. Об этом заявили в Росавиации.
«На работу трех аэропортов московского региона – Внуково, Домодедово и Жуковский – введены временные ограничения», – говорится в сообщении.
Внуково и Домодедово временно не принимают и не отправляет воздушные суда с 01:17 (мск), Жуковский – с 01:46 (мск).
Ранее мы также сообщали об ограничениях, введенных в аэропорту «Казань». Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы с 7 часов утра.
По данным Росавиации, ограничения действуют для обеспечения безопасности полетов.
UPD. В 07:58 (мск) ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский сняты. Об этом сообщает Росавиация.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников