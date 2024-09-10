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Происшествия 10 сентября 2024 07:53

Временные ограничения ввели в аэропорту Казани

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Временные ограничения ввели в аэропорту Казани

Временные ограничения введены на работу аэропорта Казани. Об этом сообщает официальный представитель Росавиации.

Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы с 7 часов утра.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет», – отметили в Росавиации.

Ранее Минобороны России сообщило, что силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 144 украинских дрона над центральными регионами России, в том числе 20 - над Московской областью. В результате атаки БПЛА в Подмосковном Раменском погибла 46-летняя женщина, пострадали еще 3 человека, информация о гибели ребенка не подтвердилась, заявил глава Подмосковья Андрей Воробьев.

#аэропорт Казань
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