За неделю заболеваемость коронавирусом в мире снизилась на 12%

За неделю заболеваемость Covid-19 в мире снизилась на 12%, а смертность — на 2%. Такие данные приводит ВОЗ.

С 7 по 13 июня коронавирусом заразились более 2,6 млн людей, стали жертвами вируса более 73 тыс. человек. Больше всего случаев выявлено в Индии (более 630 тыс.). Всего с начала пандемии насчитывается 175,3 млн случаев инфицирования и 3,7 млн летальных исходов.

ВОЗ отмечает, что пока не удается остановить распространение штаммов Covid-19, отнесенных к «вариантам, вызывающим обеспокоенность». Британский штамм («Альфа») присутствует в 172 странах (прирост за неделю 11). Вариант «Гамма», выявленный в сентябре в Бразилии, расширил свою географию с 64 до 68 государств, а «Дельта» (выявлен в Индии) за семь дней проник еще в шесть стран (всего 80 государств).

Ранее сообщалось, что власти некоторых регионов России решили ужесточить ограничения из-за стремительного роста заболеваемости коронавирусом Covid-19. О том, как в Татарстане борются с новыми мутациями вируса, читайте в нашем материале.