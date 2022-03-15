За неделю заболеваемость Covid-19 в России снизилась более чем на 40%

По итогам прошедшей недели заболеваемость коронавирусом в России сократилась на 41,4%. Информация об этом появилась на сайте Роспотребнадзора.

«По итогам 10-й недели 2022 года в стране зарегистрировано 361 292 случая заболевания Covid-19, показатель заболеваемости составил 246,20 на 100 тысяч населения, что на 41,4% ниже, чем на прошлой неделе», — сказано в сообщении ведомства.

Уточняется, что снижение уровня заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах.

При этом наибольший прирост новых случаев заражения коронавирусом отмечается в Москве (2,7%), Санкт-Петербурге (4,5%) и в Московской области (1,0%).

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что 97% всех подтвержденных случаев заболевания протекают как ОРВИ или бессимптомно.

Напомним, на фоне улучшения эпидемиологической ситуации в Москве с 15 марта отменили ряд ковид-ограничений, включая масочный режим.

Тем не менее некоторым категориям граждан не стоит отказываться от ношения СИЗ, заявил эксперт-иммунолог.