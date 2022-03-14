В Москве с 15 марта отменяется масочный режим

В Москве на фоне улучшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом отменяется ряд ковид-ограничений. Со вторника, 15 марта, в столице перестает быть обязательным ношение защитных масок. Об этом в своем блоге сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

На предприятиях и в организациях отменяются обязательные антиковидные меры — такие как регулярное измерение температуры тела сотрудников, установка разделительных перегородок на рабочих местах и другие.

«В нынешних условиях это решение еще и поддержит бизнес, испытывающий и без того серьезное санкционное давление», — написал Собянин.

Масочный режим, который было необходимо соблюдать в транспорте и магазинах, был введен в Москве еще 12 мая 2020 года. Штраф за его нарушение для физических лиц составлял 4 тыс. рублей.

Как ранее сообщал «Татар-информ», в Татарстане отменена обязательная вакцинация против коронавируса для отдельных категорий граждан.