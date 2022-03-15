Иммунолог назвал категории граждан, которым следует продолжать носить маски

Несмотря на отмену масочного режима с 15 марта, некоторым категориям россиян стоит продолжить носить маски. Прежде всего это касается медработников. Такое мнение в интервью радио Sputnik выразил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

«Эпидемия коронавируса все еще продолжается, поэтому маски надо обязательно носить медицинским работникам. Особенно это касается сотрудников амбулаторного звена, куда идут первичные обращения заболевших людей», – сказал эксперт.

По словам врача, продавцам в магазинах также не следует отказываться от ношения масок, так как в течение дня они контактируют с большим количеством людей. Это необходимо для их же безопасности.

В третью категорию входят люди с ослабленным здоровьем и аллергики.

«Людям, у которых ослабленное здоровье, лучше побеспокоиться о том, чтобы иметь дополнительную защиту в виде средств индивидуальной защиты. Также я не могу не вспомнить об аллергиках», – подчеркнул Болибок.

Напомним, на фоне улучшения эпидемиологической ситуации в Москве отменяется ряд ковид-ограничений, включая масочный режим.

В то же время в Татарстане была отменена обязательная вакцинация против коронавируса для отдельных категорий граждан.