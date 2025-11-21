За неделю в Татарстане сильнее всего подешевел АИ-92

Фото: © «Татар-информ»

За неделю (10-17 ноября) в Татарстане сильнее всего подешевел бензин марки АИ-92, а именно на 71 копейку, до 59,82 рубля за литр в среднем. Такие данные следуют из статистики Татарстанстата.

В свою очередь, АИ-95 подешевел на 10 копеек или до 63,45 рубля за литр топлива по состоянию на 17 ноября.

Бензин марки АИ-98 и выше за аналогичный период вырос в цене на 12 копеек, до 86,46 рубля за литр, а дизельное топливо подорожало на 35 копеек, до 70,15 рубля за литр.

Ранее замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов сообщал, что бензин и дизель до конца текущего года будут дешеветь только на независимых АЗС. Цены опустятся до тех уровней, по которым продают бензин на заправках, принадлежащих вертикально интегрированным нефтяным компаниям.

Причем, по его словам, в начале 2026 года в России топливо подорожает из-за повышения акциза на бензин и дизель.

«Однако государство будет стараться вместе с нефтяниками добиваться того, чтобы цены росли в пределах годовой инфляции», – подчеркнул Фролов.