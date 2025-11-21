news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Экономика 21 ноября 2025 16:30

За неделю в Татарстане сильнее всего подешевел АИ-92

Читайте нас в
Телеграм
За неделю в Татарстане сильнее всего подешевел АИ-92
Фото: © «Татар-информ»

За неделю (10-17 ноября) в Татарстане сильнее всего подешевел бензин марки АИ-92, а именно на 71 копейку, до 59,82 рубля за литр в среднем. Такие данные следуют из статистики Татарстанстата.

В свою очередь, АИ-95 подешевел на 10 копеек или до 63,45 рубля за литр топлива по состоянию на 17 ноября.

Бензин марки АИ-98 и выше за аналогичный период вырос в цене на 12 копеек, до 86,46 рубля за литр, а дизельное топливо подорожало на 35 копеек, до 70,15 рубля за литр.

Ранее замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов сообщал, что бензин и дизель до конца текущего года будут дешеветь только на независимых АЗС. Цены опустятся до тех уровней, по которым продают бензин на заправках, принадлежащих вертикально интегрированным нефтяным компаниям.

Причем, по его словам, в начале 2026 года в России топливо подорожает из-за повышения акциза на бензин и дизель.

«Однако государство будет стараться вместе с нефтяниками добиваться того, чтобы цены росли в пределах годовой инфляции», – подчеркнул Фролов.

читайте также
Максим Соколов заявил о необходимости повысить цены на «Ладу»
Максим Соколов заявил о необходимости повысить цены на «Ладу»
#цены на бензин #Татарстан #статистика
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Коробченко заявил, что РТ готова расширять экономическое сотрудничество с Туркменистаном

Коробченко заявил, что РТ готова расширять экономическое сотрудничество с Туркменистаном

20 ноября 2025
Госдума утвердила повышение МРОТ до 27 093 руб. с 2026 года

Госдума утвердила повышение МРОТ до 27 093 руб. с 2026 года

20 ноября 2025