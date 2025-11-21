Максим Соколов заявил о необходимости повысить цены на «Ладу»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Цены на автомобили марки «Лада» проиндексируют. Причина повышения цен – увеличение реальной себестоимости машин, сообщил глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов, чьи слова приводит ТАСС.

Он подчеркнул, что последний раз автопроизводитель повышал цены на свои машины в январе 2025 года. Тогда ценники подняли меньше, чем на 2%. По словам Соколова, данный показатель «в несколько раз ниже уровня официальной инфляции».

«Так долго сдерживать рост невозможно - импорт вырос, агрессивный демпинг со стороны китайских стоков давил на рынок. Цены должны подтягиваться вслед за реальной себестоимостью», - обратил внимание глава «АвтоВАЗа».

Отмечается, что в среднем цены на модели отечественных машин изменились на 1,8%.