news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 21 ноября 2025 16:08

Максим Соколов заявил о необходимости повысить цены на «Ладу»

Читайте нас в
Телеграм
Максим Соколов заявил о необходимости повысить цены на «Ладу»
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Цены на автомобили марки «Лада» проиндексируют. Причина повышения цен – увеличение реальной себестоимости машин, сообщил глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов, чьи слова приводит ТАСС.

Он подчеркнул, что последний раз автопроизводитель повышал цены на свои машины в январе 2025 года. Тогда ценники подняли меньше, чем на 2%. По словам Соколова, данный показатель «в несколько раз ниже уровня официальной инфляции».

«Так долго сдерживать рост невозможно - импорт вырос, агрессивный демпинг со стороны китайских стоков давил на рынок. Цены должны подтягиваться вслед за реальной себестоимостью», - обратил внимание глава «АвтоВАЗа».

Отмечается, что в среднем цены на модели отечественных машин изменились на 1,8%.

#автомобили #лада #автоваз #повышение цен
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Коробченко заявил, что РТ готова расширять экономическое сотрудничество с Туркменистаном

Коробченко заявил, что РТ готова расширять экономическое сотрудничество с Туркменистаном

20 ноября 2025
Госдума утвердила повышение МРОТ до 27 093 руб. с 2026 года

Госдума утвердила повышение МРОТ до 27 093 руб. с 2026 года

20 ноября 2025