Эксперт Фролов объяснил, на каких АЗС подешевеет бензин до конца года

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Бензин и дизель до конца текущего года будут дешеветь только на независимых АЗС. Цены опустятся до тех уровней, по которым продают бензин на заправках, принадлежащих вертикально интегрированным нефтяным компаниям. Об этом «Татар-информу» сообщил замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

«В ходе ценового кризиса, который был летом и в первой половине осени 2025 года, наблюдалось резкое повышение розничных цен на отдельных сетях заправок. Доходило до того, что потребитель мог в одном и том же населенном пункте наблюдать 92-й бензин по 59 рублей и ту же марку топлива на другой заправке – по 64-66 рублей. И сейчас цены на заправках, где резко повысили стоимость топлива, начали снижаться до уровня цен, которые установлены на АЗС крупнейших федеральных сетей, принадлежащих вертикально интегрированным нефтяным компаниям. Именно поэтому Росстат фиксирует в среднем снижение розничных цен на бензин, пусть и не самое большое, на 0,2%, но снижение. Этот процесс (снижения цен на топливо – прим. Т-и) будет продолжаться до конца текущего года и, возможно, в начале января в зависимости от сложившейся ситуации», – сказал собеседник агентства.

Однако в начале 2026 года, по его словам, в России повысят акциз на бензин и дизельное топливо, и данный фактор спровоцирует рост цен на все марки топлива.

«Дело в том, что акцизы "вшиты" в каждый литр моторного топлива, реализуемого внутри страны. Как следствие, если повышается акциз, то возрастает и себестоимость топлива, что отразится на росте цен в розницу. Однако государство будет стараться вместе с нефтяниками добиваться того, чтобы цены росли в пределах годовой инфляции», – подчеркнул Фролов.

Он отметил, что в России оптовые цены на бензин не отражаются на стоимости топлива в рознице. К плюсам такой системы относится некая стабильность цен: иными словами, топливо в РФ не может подорожать за полгода в 1,5 раза, а потом подешеветь и снова подорожать, что характерно для европейских стран или США. Однако у такого ценообразования есть и минусы: бензин не может резко подешеветь в рознице.