За неделю татарстанцы купили более 1 тыс. путевок в детские лагеря по программе кешбэка

В Татарстане с 31 марта заработала программа кешбэка для детских лагерей. Родитель после покупки путевки в течение пяти дней может получить до 50% от стоимости, но не более 20 тыс. рублей. За неделю по таким условиям было продано уже более 1 тыс. путевок, рассказал первый заместитель министра по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

«Чтобы родитель мог получить кешбэк за путевку в детский лагерь, покупка должна быть осуществлена с помощью карты "МИР", зарегистрированной на платформе "Привет, МИР!". В течение пяти дней обратно на карту приходит сумма, равная 50% стоимости путевки, но не более 20 тыс. рублей», - отметил замминистра.

При этом в случае, если в семье несколько детей, то для каждого ребенка кешбэк начисляется отдельно. В этом году в программе участвуют около 120 лагерей, причем с этого года среди них еще и палаточные лагеря, добавил Садыков.

«Мы предполагаем, что в апреле будет выкуплены большая часть путевок на летний период в детские оздоровительные лагеря Республики Татарстан. Программа кешбэка действует до 31 сентября», - добавил первый замминистра по делам молодежи РТ.

Он пояснил, что программа кешбэка распространяется и на лагеря других регионов России, в том числе и тех, которые находятся на черноморском побережье и в Крыму.

Программа детского туристического кешбэка инициирована Президентом России Владимиром Путиным. В этом году она стартовала в ночь с 30 на 31 марта.

Сегодня стало известно, что Правительство РФ продлило программу туристического кешбэка до 15 апреля.