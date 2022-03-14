Программа детского туристического кешбэка стартует в ночь с 30 на 31 марта

Продажи путевок в рамках программы детского кешбэка начнутся в ночь с 30 на 31 марта, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Об этом сообщает Правительство России в своем Telegram.

Для участия необходимо приобрести путевку в детский лагерь с помощью карты «Мир».

В течение пяти дней 50% потраченных средств будут возвращены на эту же карту. Можно вернуть не более 20 тыс. рублей. Количество поездок на одного ребенка не ограничено.

Отмечается, что семьи с несколькими детьми также могут вернуть половину стоимости с каждой купленной путевки.

Чернышенко отметил, что программа кешбэка за путевки в детские лагеря оказалась очень востребована

За время работы программы в 2021 году россияне приобрели путевки на 10 млрд рублей в более чем 2,3 тыс. лагерей. Сумма возвращенных средств составила около 5 млрд рублей.

Отправиться на отдых в лагеря дети смогут уже с 1 мая.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что всего по программе уже смогли отдохнуть около 420 тыс. детей.

«Это стало хорошей поддержкой для многих семей», – подчеркнул глава Кабмина.

Ранее Президент РФ Владимир Путин поручил до мая проработать программу по возврату средств, потраченных на детский летний отдых.