«За нашу Родину»: с начала года из Зеленодольска на СВО ушли 350 контрактников

Все больше жителей Зеленодольского района Татарстана подписывают контракты на службу в зоне специальной военной операции. Всего с начала года в Зеленодольске более 350 человек приняли такое решение. Будущие бойцы проходят необходимую подготовку, получают обмундирование и полный комплект необходимых вещей, а также выплаты до 2 млн рублей.

«Идем за Родину, чтобы в дальнейшем жили в покое, поэтому мы идем туда, за мирным небом над головой, всё нормально у нас», — заявил контрактник Максим.

Максим на днях подписал контракт, а уже сегодня собрал все необходимые вещи, чтобы отправиться на службу в зону специальной военной операции.

«Жена до сих пор в слезах вся, у меня четыре сына, поэтому она переживает», — добавил Максим.

Решение было непростым, но будущий боец поделился, что сделал это, чтобы помочь тем, кто сейчас находится на передовой.

«При каждых новостях, которые я вижу по телевизору, при каждых моментах, когда близкие и друзья отправляют мне с войны, сердце не на месте. Поэтому я иду за нашу Родину», — объяснил свое решение Максим.

В этом месяце пять кандидатов отправились в войсковую часть, где в течение двух месяцев будут проходить обучение. Потенциальные бойцы пройдут необходимую подготовку, получат обмундирование и полный комплект необходимых вещей.

«Работал на заводе Горького, подписал контракт, всем всё рассказали, с нами Бог», — поделился своей историей Алексей Сибиряков.

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 (800) 222-59-00.