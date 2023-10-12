Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
«Za наших»: в казанском поселке Юдино пройдет концерт в поддержку военных СВО
13 октября в ДК «Железнодорожников» состоится благотворительный концерт в поддержку военнослужащих в зоне спецоперации «Za наших». Об этом «Татар-информу» сообщил волонтер и организатор события Алексей Чигаров, который также изготавливает для бойцов печи-буржуйки.
Чтобы поддержать наших солдат на передовой, на сцену вместе с ним выйдут около 90 артистов — это Nагим, ансамбль «Zемля», юнармейцы отряда «Лидеры», солисты Дворца культуры «Железнодорожников», Андрей Сидоров, группа «Ромрам», а также детский духовой оркестр «Кадетские фанфары» в количестве 60 человек и ВКП «Юный десантник» им. Гвардии сержанта ВДВ П.К.Клетнева.
Это уже не первый концерт в поддержку участникам спецоперации. Первый состоялся 15 июня. Завтрашний концерт станет четвертым по счету.
Все вырученные средства от концерта будут направлены в Фонд помощи мобилизованных солдат. Концерт пройдет под эгидой БФ «Добрая Казань».
«Нам очень важна поддержка и понимание того, что вы с нами. Нам важно знать, что среди вас находятся люди, которые тратят свою энергию на концерты, шитье маскировочных сетей, маскхалаты. Без тыла нет фронта!» — отметил боец Дмитрий Дементьев из Лаишевского района.
Начало концерта запланировано на 18.00.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что лаишевские школьники подготовили в зону СВО сухие супы и салфетки в госпиталь.
Видео предоставлено Алексеем Чигаровым.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»