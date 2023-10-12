«Za наших»: в казанском поселке Юдино пройдет концерт в поддержку военных СВО

13 октября в ДК «Железнодорожников» состоится благотворительный концерт в поддержку военнослужащих в зоне спецоперации «Za наших». Об этом «Татар-информу» сообщил волонтер и организатор события Алексей Чигаров, который также изготавливает для бойцов печи-буржуйки.

Чтобы поддержать наших солдат на передовой, на сцену вместе с ним выйдут около 90 артистов — это Nагим, ансамбль «Zемля», юнармейцы отряда «Лидеры», солисты Дворца культуры «Железнодорожников», Андрей Сидоров, группа «Ромрам», а также детский духовой оркестр «Кадетские фанфары» в количестве 60 человек и ВКП «Юный десантник» им. Гвардии сержанта ВДВ П.К.Клетнева.

Это уже не первый концерт в поддержку участникам спецоперации. Первый состоялся 15 июня. Завтрашний концерт станет четвертым по счету.

Все вырученные средства от концерта будут направлены в Фонд помощи мобилизованных солдат. Концерт пройдет под эгидой БФ «Добрая Казань».

«Нам очень важна поддержка и понимание того, что вы с нами. Нам важно знать, что среди вас находятся люди, которые тратят свою энергию на концерты, шитье маскировочных сетей, маскхалаты. Без тыла нет фронта!» — отметил боец Дмитрий Дементьев из Лаишевского района.

Начало концерта запланировано на 18.00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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Ранее «Татар-информ» сообщал, что лаишевские школьники подготовили в зону СВО сухие супы и салфетки в госпиталь.