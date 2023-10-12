Лаишевские школьники подготовили в зону СВО сухие супы и салфетки в госпиталь

Фото от благотворительного фонда «Помощь СВОим»

Ученики Столбищенской школы в Лаишевском районе РТ подготовили к отправке бойцам в зону СВО 252 порции сухого домашнего супа и 61 салфетку в операционный госпиталь. Ребятам помогали Зинаида Иванова и Елизавета Захарова из благотворительного фонда «Помощь СВОим».

Ранее ученики этой же школы приняли участие в изготовлении заказа для танкистов. «В итоге стараниями учителей и детей школа выдавала по две маскировочные сети в день. Совместными усилиями всего района заказ для танкистов был выполнен в кратчайшие сроки», — рассказала «Татар-информу» руководитель благотворительного фонда «Помощь СВОим» Марина Порфирьева.

Благотворительный фонд собирает и отправляет гуманитарную помощь российским бойцам. По словам волонтеров, сейчас также нужна помощь ребятам, которые находятся в госпиталях.

На сегодняшний день в 12 населенных пунктах в Лаишевском районе уже функционируют 17 точек «Помощи СВОим».

Марина Порфирьева рассказала, что почти за год волонтеры изготовили 700 порций сухой домашней еды. А также 1,6 тыс. маскировочных сетей, 900 маскировочных костюмов, 850 меховых стелек, 500 плащ-палаток, 458 толстовок, 405 комплектов нижнего белья, 400 марлевых салфеток, 312 балаклав, 306 меховых поясов, 800 окопных свечей, 500 сухих душей, 32 буржуйки.

Глава района Ильдус Зарипов высоко оценил работу волонтеров, которые ежедневно трудятся во благо бойцов: «Вы спасаете жизни людей. Благодаря вашему труду, в который вы вкладываете заботу, любовь, время и силы, немало бойцов сохранили самое ценное — свою жизнь», — сказал глава на аппаратном совещании в исполкоме.

Также Марина Порфирьева сообщила, что волонтеры ежедневно получают заказы от бойцов на маскировочные костюмы, и им очень нужны швеи.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.