Зеленодолец попросил у властей плазморез для ускоренного изготовления печей для военных

На отчетной сессии в Нурлатском поселении к главе Зеленодольского района РТ Михаилу Афанасьеву обратился Алексей Чигаров, который изготавливает многофункциональные печки для бойцов Вооруженных сил РФ, находящихся в зоне специальной военной операции.

«Таким образом мы оказываем поддержку не только нашим ребятам из Татарстана, но и всем бойцам. Печки очень востребованы. Для того чтобы ускорить процесс, нам нужен плазморез», — сказал Алексей.

Михаил Афанасьев поблагодарил Алексея и его команду за труд, патриотизм, сплоченность и дал поручения приобрести всё необходимое в кратчайшие сроки.

Далее глава района поблагодарил всех жителей муниципалитета за помощь мобилизованным землякам.

«Особо хотелось бы отметить вклад жителей нашего района в движение „Ярдәм янәшә! Помощь рядом!“ по сбору гуманитарной помощи участникам специальной военной операции и мобилизованным землякам. Не остались в стороне ни одно село, ни один трудовой коллектив, ни одна семья. Мы продолжаем эту работу вместе. И сегодня, пользуясь случаем, разрешите выразить вам слова искренней признательности за веру, патриотизм и сплоченность!» — сказал глава на отчетных сессиях в Кугушевском и Нурлатском сельских поселениях.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Зеленодольского района, отчетные сессии в муниципальном образовании стартовали сегодня. В Кугушеве и Нурлатах организовали традиционные выставки продукции местных фермеров и народных умельцев.

С докладами об итогах деятельности за 2022 год выступили главы поселений Альберт Гатауллин и Ильдус Саттаров.

Жители Кугушевского поселения подняли вопросы строительства дороги до деревни Тугаево и капитального ремонта школы, а также замены водонапорной башни. Также жители интересовались щебенением дорог и подъездных путей к кладбищам. Глава заверил, что каждый вопрос взят на контроль.

«По водонапорной башне соберемся с коллегами отдельно, прошу записать поручение», — сказал Михаил Афанасьев.

Кроме того, он констатировал, что Заволжская зона на сегодняшний день вызывает чувство нереализованных возможностей. Речь идет о неиспользуемых землях, которые планируется ввести в сельхозоборот путем предоставления инициативным фермерам.

В Нурлатах Михаил Афанасьев обратил внимание на стабильно высокие результаты проведения республиканской программы самообложения граждан.

«Это говорит о высокой сознательности жителей и помогает создавать комфортные условия для проживания. Муниципалитет будет оказывать всю необходимую поддержку в решении актуальных вопросов. Мы знаем, что есть потребность в замене системы водоснабжения, строительстве подъездных путей к естественным водоемам и обустройству пирсов. Те задачи, которые вы перед нами ставите, шаг за шагом будут реализованы совместными усилиями», — подчеркнул Афанасьев.

Завершились отчетные сессии награждением отличившихся жителей.