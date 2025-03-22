«За нами – страна»: боец Хасан из Нурлата награжден медалями на передовой

Как и многие татарстанцы, на защиту Родины житель Нурлата Хасан встал в рамках частичной мобилизации осенью 2022 года.

«Получил повестку, многие говорили тогда, мол, можно найти способы обойти мобилизацию. Но я твердо решил, что должен отправиться вместе со всеми на передовую. Когда стране угрожает опасность, никто не должен оставаться в стороне», – поделился своим видением военнослужащий.

Его мужество и героизм отмечены высокими наградами, в том числе и медалью «За отвагу». Ее Хасан получил за выполнение боевой задачи в условиях, сопряженных с риском для жизни. Действия бойца позволили спасти жизни сослуживцев и выполнить поставленную задачу. Награду ему вручили прямо на передовой, что стало признанием его преданности долгу.

Боец уже несколько раз бывал в краткосрочном отпуске в родных краях, нынешний же решил посвятить общению с земляками, которые во всем здесь, в тылу, помогают ребятам на передовой. Сначала это была встреча с главой района Дамиром Ишкинеевым, где вместе с сослуживцами они выразили слова благодарности за помощь.

Следующей точкой его маршрута стала городская школа №2, которую он сам и окончил в 2006 году. Здесь боец встретился со своими учителями, учениками, которые в свободное от учебы время в школьном волонтерском штабе плетут маскировочные сети, шьют одежду для бойцов, белье и подушки для госпиталей и другое. Встреча прошла в теплой и душевной атмосфере. Хасан рассказал ребятам о своей службе, о том, как важно оставаться сильным духом даже в самых сложных ситуациях.

«Был поражен патриотизмом этих маленьких героев, ведь их можно назвать именно так. Во времена, когда многие дети сидят за гаджетами чуть ли не круглосуточно, они помогают фронту, – сказал Хасан. – Конечно, общение с ними придало мне особый настрой: мы должны делать свое дело, чтобы над ними никогда не сгущались тучи».

Фото предоставлено Лейсан Галиевой

Хасан стал гостем и школьной игры «Зарница», где от имени «Боевого братства» вручил победителям денежные призы.

«Наши военные будни были бы еще тяжелее без поддержки района. Продукты, одежда, снаряжение, техника – словом, нурлатцы помогают нам абсолютно всем необходимым. Особенная радость – получать детские письма. Вот, например, письмо ученицы 1-го класса городской гимназии Раяны, которое она написала на татарском языке, храню у сердца, во внутреннем кармане. А во время отпуска нашел возможность навестить ее прямо во время урока», – продолжил Хасан.

К своей награде же он не относится как к должному.

«Не за медали же туда шли, наша задача – защищать Родину, и мы эту задачу выполняем с честью. Я знаю, что за моей спиной – моя семья, мой район, моя страна. Это придает мне сил», – сказал он.

Ранее, 3 марта, Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики к тому моменту на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.