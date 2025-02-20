За мужество и отвагу: моряк из Тетюш получил боевую награду

Уроженец Тетюшского района Татарстана Кирилл Зайцев с детства мечтал о море и службе на флоте. Его крестный отец Виталий Сивелькин, который проходил службу в Севастополе, часто делился воспоминаниями об этом периоде своей жизни, присылал фотографии и однажды подарил тельняшку. Именно тогда Кирилл окончательно решил, что море станет его судьбой. Когда пришло время службы, он попросил военкомат отправить его на флот. В ноябре 2012 года он был командирован в Севастополь.

После трех месяцев учебки он рассчитывал попасть в плавсостав, но не прошел по состоянию здоровья. В итоге служил водителем в войсках радиационной, химической и биологической защиты. Однако после окончания срочной службы не отказался от своей мечты. По совету крестного отца решил остаться в армии по контракту и прошел повторную медкомиссию. На этот раз здоровье оказалось достаточным для службы в экипаже корабля.

Зайцева определили на малый противолодочный корабль «Суздаль» в качестве комендора-оператора. Он управлял артиллерийской установкой. В 2016 году, после трех лет службы, Кирилл отправился в боевой поход в Сирию. Задачей «Суздаля» было охранять порты, обеспечивать безопасность судоходства и сопровождать суда. По его словам, экипаж всегда был готов к любому развитию событий, но до боевых столкновений дело не дошло. За время службы он побывал на пяти морях – Черном, Эгейском, Мраморном, Средиземном и Азовском, проходил пролив Босфор.

Чтобы повысить квалификацию, Зайцев окончил Черноморское высшее военно-морское училище имени П. С. Нахимова по специальности «радиотехник». Сейчас он служит гидроакустиком на противодиверсионном катере. По его словам, экипаж занимается обнаружением и нейтрализацией угрозы, которая может исходить из-под воды. После начала специальной военной операции в водах Черного моря появилось много безэкипажных катеров, которые могут вести разведку и передавать данные.

Один из таких дронов Зайцеву удалось обнаружить и уничтожить. За этот поступок он был награжден медалью «За отвагу». Он подчеркивает, что работа на флоте требует постоянного внимания и готовности к экстренным ситуациям. Вражеские водолазы и беспилотные катера представляют реальную угрозу, и его задача – вовремя выявлять опасность и предотвращать атаки.

Экипаж противодиверсионного катера состоит всего из восьми человек, но за годы совместной службы они стали настоящей командой. Кирилл подчеркнул, что служба требует полной сосредоточенности, ведь даже небольшая ошибка может стоить дорого.

На фото: Кирилл Зайцев с сыном Арсением / личный архив бойца

Несмотря на любовь к службе, он всегда рад вернуться домой, где его ждут жена Анастасия и сын Арсений, рожденный уже в Севастополе. Он с теплотой вспоминает прошлогоднюю поездку в родные Тетюши, где впервые за долгое время отметил День Военно-морского флота. По его словам, особенно приятно видеть, что среди тех, кто служил на флоте, есть как молодые, так и представители старшего поколения – и все они вспоминают службу с гордостью.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие – от 210 тыс. рублей в месяц.

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