«За моей бригадой решающие бои»: буинец получил награду на СВО

Житель Буинского района Татарстана Хайдар Заббаров всегда хотел служить в элитных войсках. Еще при подписании контракта он стремился попасть в 155-ю отдельную гвардейскую бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота. Это соединение участвовало в самых сложных боях специальной военной операции, включая сражение в окрестностях Киева и наступление на Угледар.

Десятого сентября 2024 года его бригада участвовала в крупной операции. Морпехи сорвали попытку проникновения украинских войск в Курскую область, выбив противника из десяти населенных пунктов. Колонны техники атаковали с разных флангов, не давая противнику перегруппироваться.

Хайдар управлял БМП-3. Машина шла вперед, когда над ней разорвался снаряд. За секунды он потерял боевых товарищей, а сам получил контузию. Остановиться было нельзя – враг мог уничтожить боевую машину пехоты.

«В такие моменты нет времени думать о себе. Главное – выполнить задание, довести бой до конца», – вспоминает он. По его словам, собравшись, он рванул вперед, выполняя задачу.

После ранения Хайдар прошел реабилитацию. Недавно он приехал домой в двухнедельный отпуск и согласился встретиться с журналистами. Он рассказывал о службе, о товарищах и боях, в которых участвовал. Вспоминал, как в ноябре 2023 года их подразделение уничтожало опорные пункты в районе Новомихайловки. За этот бой он был награжден медалью «За храбрость» II степени.

Несмотря на все трудности, Хайдар ни разу не пожалел о своем выборе. «Я мечтал служить в этой бригаде. И горжусь, что нахожусь среди тех, кто всегда идет вперед, несмотря ни на что», – заявил он, готовясь к возвращению на фронт.

Ранее, 3 марта, Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что на тот момент из республики на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.

Материал подготовлен при участии Наили Хасибзяновой.