«За каждой сухой цифрой сломанная судьба»: ГАИ о росте числа погибших в ДТП в Татарстане

Количество ДТП на дорогах Татарстана снижается, но их последствия становятся тяжелее – людей гибнет все больше. О том, по каким именно причинам растет число погибших и о том, что делается в республике, чтобы переломить эту ситуацию, рассказал врио начальника ГАИ Татарстана Айрат Самигуллин.





Айрат Самигуллин: «Мы наблюдаем рост тяжести последствий – в сравнении с прошлым годом число погибших выросло на 23 человека»

«Кроме как трагедией, разворачивающейся на дорогах республики, назвать это невозможно»

С начала года в Татарстане произошло 716 ДТП, тенденция такова, что количество аварий на дорогах снижается, но увеличивается число погибших в них. Об этом сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал временно исполняющий обязанности главы Госавтоинспекции МВД по РТ Айрат Самигуллин.

«По оперативным данным, с начала года в ДТП в Татарстане погибли 85 человек, травмы различной степени тяжести получили 867 человек. На данный момент мы наблюдаем рост тяжести последствий – в сравнении с прошлым годом число погибших выросло на 23 человека. Кроме как трагедией, разворачивающейся на дорогах республики, назвать это невозможно. На протяжении трех лет мы уже наблюдаем рост тяжести последствий от ДТП», – рассказал Айрат Самигуллин.

Ближе к лету ситуация, по словам врио начальника Госавтоинспекции, обещает стать более напряженной – увеличится нагрузка на дороги республики, поскольку люди поедут отдыхать. Уже скоро должен открыться мотосезон. Однако еще до его начала в Татарстане уже зафиксированы первые случаи ДТП с участием мотоциклистов.

«На сегодняшний день в Татарстане произошло уже 11 ДТП с участием мототранспорта. В результате были ранены 10 человек, один погиб. Мы фиксируем снижение общего количества происшествий, число получивших травмы, но есть уже и один погибший», – рассказал Айрат Самгуллин.

Это ДТП с погибшим, о котором рассказал врио главы ГАИ республики, произошло в Зеленодольском районе. Водитель квадроцикла был пьян, он не имел прав на управления мототранспортом. Квадроцикл занесло во время катания в лесу, он перевернулся и своим весом придавил водителя. Мужчина скончался на месте.

«В прошлом, 2025 году, произошло 277 ДТП с участием мототранспорта. В них погибли 17 человек и ранены были 305. Отмечается рост количества ДТП – такая негативная тенденция связана с увеличением рынка мототранспорта», – рассказал Айрат Самигуллин.

«За каждой сухой цифрой статистики – поломанная человеческая судьба»

Рост аварийности в Госавтоинспекции связывают с увеличением числа мототехники на дорогах. Каждый год появляются все новые виды мототранспорта – купить их достаточно просто, что часто привлекает подростков.

«Родители уверены, что с их детьми не произойдет ничего плохого. Но к сожалению за каждой сухой статистикой находится поломанная человеческая судьба», – рассказал Айрат Самигуллин.

Пугает, в первую очередь то, насколько просто родители соглашаются купить своим детям опасную игрушку – питбайк, Endurо и прочий мототранспорт. в ГАИ напоминают – питбайк не является мотоциклом, и не считается транспортным средством.

«Каждый питбайк – спортивный инвентарь. Его можно приравнять к лыжам, клюшкам, использование его на дорогах общего пользования – запрещено. Несмотря на это, дети стабильно выезжают на них на дороги. В этом году уже зафиксирован один случай ДТП, 15-летний подросток на питбайке столкнулся с автомобилем Haval. Ребенок пострадал, на отца составлен административный протокол о передаче управления ребенку», – рассказал Айрат Самигуллин.

Как у любого спортивного инвентаря у питбайков нет поворотников, фар или других элементов необходимых для передвижения по дорогам общего пользования. Передвигаться на питбайке и прочей подобной технике можно только по специальной, закрытой площадке.

«Мы ежегодно отмечаем рост приобретения подобных мототранспортных средств для детей. В прошлом году произошло 41 ДТП с участием детей, управляющих мототранспортом. В результате были ранены 40 человек, погиб один ребенок», – рассказал Айрат Самигуллин.

«На родителей, чьи детьи, управляя питбайками, получили травмы, будут возбуждать уголовные дела»

Госавтоинспекция Татарстана ищет пути решения проблемы с питабйками. Например, эксперты ведомства изучили юридическую практику о привлечении к уголовной ответственности родителей юных байкеров и внедряют ее в Татарстане.

«Первое уголовное дело уже заведено в Кайбицком районе РТ. Оно было возбуждено по статье о вовлечении несовершеннолетних в совершении противоправных действий и управление транспортным средством, повлекшее опасность в виде причиенении тяжкого вреда здоровью, это статья Уголовного кодекса РФ», – рассказал Айрат Самигуллин.

В качестве наказания по этой статье могут назначить и штраф от 50 до 80 тысяч рублей, и лишение свободы сроком до одного года. Более того, Управление Госавтоинспекции инициировало вопрос о возбуждении уголовных дел на родителей, чьи дети получили травмы в ДТП, управляя питбайками в 2025 году.

«Мы решаем вопрос о том, чтобы в этом году по этой же статье возбудили уголовные дела против родителей, чьи дети получили тяжелые травмы. То есть, те родители, которые думают, что эта история для них закончилась штрафом, ошибаются – все только начинается», – рассказал Айрат Самигуллин.

Кроме того, по словам Айрата Самигуллина, Кабинет Министров Республики Татарстан предложит Государственному совету ужесточить Административный Кодекс в части сохранения покоя граждан. В случае внесения изменений, МВД будет вправе составлять административные материалы на людей, нарушающих покой граждан. Это касается любителей громко послушать музыку ночью. Также это коснется водителей, устанавливающих прямоточный глушитель на свои машины или мотоциклы.

«Девять человек погибли в Татарстане с начала апреля из-за того, что водители усунли за рулем»

Еще одна причина, по которой люди гибнут в ДТП, – усталость водителей. О ней тоже говорил сегодня врио главы Госавтоинспекции РТ. Только в апреле по этой причине в двух дорожных авариях в Татарстане погибли уже девять человек.

Одна произошла на М-12 16 апреля. Тогда водитель автомобиля Hyundai проехал 2 тысячи километров без отдыха, уснул за рулем и врезался в грузовой автомобиль. В этом ДТП погибли четыре человека – водитель и трое пассажиров легковушки.

Еще одно ДТП произошло в Алькеевском районе РТ. Четверо мужчин возвращались с ночной рыбалки, когда водитель Lada Granta уснул и совершил столкновение с трактором. Тормозного пути на месте столкновения не было, водитель сел за руль уставшим и уснул. Погибли все участники ДТП, включая водителя трактора

«Не осознавая всей тяжести последствий, водители пренебрегают отдыхом и погибают. Вместе с ними гибнут и ни в чем не повинные люди – пассажиры», – рассказал Айрат Самигуллин.