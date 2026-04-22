С начала года на дорогах Татарстана погибли 85 человек

С начала года на дорогах Татарстана произошло 717 ДТП, в результате погибло 85 человек. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал врио начальника управления Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан Айрат Самигуллин.

При этом количество ДТП в сравнении с прошлым годом уменьшилось, на 16. Однако число погибших возросло на 23 случая.