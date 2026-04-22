news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Происшествия 22 апреля 2026 10:11

С начала года на дорогах Татарстана погибли 85 человек

Читайте нас в
Телеграм

С начала года на дорогах Татарстана произошло 717 ДТП, в результате погибло 85 человек. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал врио начальника управления Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан Айрат Самигуллин.

«В результате 717 ДТП погибли 85 человек. Ранены были еще 867 человек», – рассказал Айрат Самигуллин.

При этом количество ДТП в сравнении с прошлым годом уменьшилось, на 16. Однако число погибших возросло на 23 случая.

news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Владимир Путин наградил орденами трех татарстанцев

Владимир Путин наградил орденами трех татарстанцев

21 апреля 2026
«Снежный удар по Поволжью»: синоптики рассказали, когда ждать тепла и сажать картошку

«Снежный удар по Поволжью»: синоптики рассказали, когда ждать тепла и сажать картошку

21 апреля 2026
Новости партнеров