В Татарстане будут возбуждать уголовные дела на родителей малолетних водителей

Фото: пресс-служба Правительства РТ

В Татарстане возбуждено первое уголовное дело на родителей, допустивших детей к управлению транспортом. Об этом на заседании Правительственной комиссии РТ по обеспечению безопасности дорожного движения под председательством Заместителя Премьер-министра Республики Татарстан – Руководителя Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан, заместителя председателя Правительственной комиссии Республики Татарстан по обеспечению безопасности дорожного движения Шамиля Гафарова сообщил врио главы ГАИ Татарстана Айрат Самигуллин.



«Первое уголовное дело уже возбуждено в Кайбицком районе РТ. О каждом ДТП с несовершеннолетними водителями необходимо информировать Следственный комитет с целью привлечения родителей к ответственности. Каждый факт привлечения обязательно освещать в СМИ», – подчеркнул Айрат Самигуллин.



Он отметил, что с начала года инспекторы ДПС составили 168 материалов на мотоциклистов, треть из которых – несовершеннолетние. Госавтоинспекция Татарстана уже направила письмо в Прокуратуру республики с информацией по аналогичным ДТП с участием детей за 2025 год – для рассмотрения вопроса возбуждения уголовных дел в отношении родителей юных водителей.



Ранее «Татар-информ» сообщал, что жителя Кайбицкого района РТ привлекли к ответственности за то, что купил мопед своему 13‑летнему сыну и позволил ему ездить на нем по дорогам. Летом 2025 года подросток выехал на дорогу в одном из населенных пунктов, нарушил правила и попал в ДТП. Мальчик получил тяжелые травмы.