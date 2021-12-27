Более 78% жителей стран ЕС привились от коронавируса в 2021 году

Более 78% совершеннолетних жителей стран Евросоюза привились от коронавирусной инфекции в 2021 году, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ровно год назад в Европе началась вакцинация против Covid-19. Мы прошли долгий путь. Более 78% взрослого населения ЕС теперь вакцинированы», — доложила глава ведомства в видеообращении.

Она напомнила, что вакцинация, в том числе бустерной дозой, остается самым надежным способом для борьбы с пандемией коронавируса. Особенно важно пройти ее в условиях распространения нового штамма коронавируса «омикрон».

«Рост темпов распространения коронавируса, особенно штамма „омикрон“, делает вакцинацию еще более важной <...> У нас достаточно доз для того, чтобы каждый мог вакцинироваться и получить усиливающую дозу вакцины», — сказала фон дер Ляйен.

На ежегодной пресс-конференции Президент РФ Владимир Путин отметил, что новые волны распространения коронавируса и штаммы возникают в местах с низким уровнем вакцинации.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко сегодня заявила, что для эффективной борьбы с коронавирусом необходимо привить 100% населения России.