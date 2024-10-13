Исследование: предлагаемые зарплаты в Татарстане за год выросли на 25%

Ожидаемая заработная плата соискателей из Татарстана в сентябре составила от 70 тысяч рублей и более. В то же время предлагаемый им доход за этот период составил в среднем 67 641 рубль — +25% к сентябрю прошлого года, следует из исследования экспертов hh.ru.

За последний месяц работодатели из республики открыли свыше 43,7 тысячи вакансий, что на 2% больше, чем год назад. В то же время соискатели направили порядка 168 тысяч резюме — рост 26% к сентябрю 2023-го.

Для сравнения: в начале 2024 года ожидаемый и предлагаемый уровень зарплат в регионе был одинаков и составлял 60 тысяч рублей.