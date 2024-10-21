Татарстан вернулся в топ-10 регионов России по доходам населения

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Республика Татарстан по итогам апреля — июня 2024 года заняла десятое место среди регионов России по уровню доходов населения, поднявшись на одну позицию в рейтинге. Исследование провели эксперты РИА Новости, основываясь на данных Росстата и Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

В Татарстане во II квартале текущего года соотношение среднедушевых доходов и стоимости фиксированного потребительского набора составило 3,11. Среднедушевые доходы равнялись 60,0 тыс. рублей в месяц, продемонстрировав рост на 10,2% в годовом выражении.

Соседями Татарстана оказались Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (девятое место, среднедушевые доходы — 79,0 тыс. рублей в месяц, их соотношение с потребительским набором — 3,21) и Московская область (11-е место, среднедушевые доходы — 75,9 тыс. рублей в месяц, их соотношение с потребительским набором — 3,06).

Лидером рейтинга традиционно стал Ямало-Ненецкий автономный округ (среднедушевые доходы — 156,2 тыс. рублей в месяц, их соотношение с потребительским набором — 6,03). На второй и третьей позициях разместились Ненецкий и Чукотский автономные округа.

Москва (среднедушевые доходы — 120,7 тыс. рублей в месяц, их соотношение с потребительским набором — 3,70) заняла четвертое место. Санкт-Петербург (среднедушевые доходы — 82,6 тыс. рублей в месяц, их соотношение с потребительским набором — 3,31) стал седьмым.

Еще три региона Крайнего Севера, Магаданская, Сахалинская и Мурманская области, заняли пятую, шестую и восьмую позиции соответственно.

Абсолютным аутсайдером оказалась Ингушетия, где среднедушевые доходы по итогам II квартала этого года составили 23,3 тыс. рублей в месяц, а их соотношение с потребительским набором — 1,19.

Несколько лучше ситуация в Карачаево-Черкесии, Тыве, Чечне, Ставропольском крае, Горном Алтае, Марий Эл, Хакасии, Калмыкии, Крыму и Кабардино-Балкарии.

«<...> медианное значение соотношения [среднедушевых доходов и стоимости фиксированного потребительского набора] среди исследуемых субъектов РФ составляет 2,2», — отмечают составители рейтинга.