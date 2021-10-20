За год компании Татарстана сократили расходы на средства защиты от Covid-19

За год компании Татарстана стали тратить меньше денег на закупку средств защиты от коронавируса Covid-19. Таковы данные опроса, проведенного сервисом HeadHunter.

«В течение 2020 года затраты на закупку масок, дезинфектантов, рециркуляторов воздуха в расчете на одного сотрудника исходя из среднесписочной численности персонала в 43% компаний составляли от 5 до 10 тыс. рублей. В этом году число компаний, которые тратят эту сумму, снизилось в два раза — до 21%», — отмечают аналитики.

По словам специалистов, «затраты большинства компаний ПФО теперь составляют от 1 до 5 тыс. рублей». При этом количество компаний, которые тратят на средства защиты более 10 тыс. рублей, за год практически не изменилось.

В каждой третьей компании количество выданных из-за Covid-19 больничных листов составило в среднем от одного до десяти штук. Большинство таких больничных по-прежнему выдается на срок от семи до 14 дней.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении дней с 30 октября по 7 ноября нерабочими во всех регионах России с сохранением заработной платы работников. При этом регионы со сложной эпидобстановкой могут самостоятельно принять решение о более раннем введении нерабочих дней. Власти Татарстана решили не идти на такой шаг.