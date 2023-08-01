Единые пособия в России за год получили более 8 млн семей с детьми

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За год единое пособие в России получили 8,6 млн родителей или опекунов детей до 18 лет. Причем на сегодня уже 93% заявлений на оформление выплат поступают в электронном виде, собщил глава Соцфонда РФ Сергей Чириков на совещании с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

«Как мне кажется, процесс получения пособий был организован на очень высоком уровне. Уже 28 декабря 2022 года мы открыли электронную форму заявления на портале Госуслуг, с 4 января 2023 года начали принимать заявления в наших единых офисах клиентского обслуживания», — приводит его слова пресс-служба Кабмина в Telegram-канале.

Чириков обратил внимание на то, что за прошедший год помощь от государства также смогли получить не только семьи с детьми, но и 280 тыс. беременных женщин.

Для создания единого пособия по поручению Президента РФ Владимира Путина проделана огромная работа, благодаря чему уже с 1 января эта мера поддержки была реализована, подчеркнул Мишустин.

«Помощь и все необходимые элементы, связанные с государственной поддержкой, должны быть простыми. Об этом нам всегда говорит Президент, эту обратную связь надо контролировать», — добавил он.

Напомним, в Соцфонде по РТ сообщали, что в Татарстане 97% семей получают единое пособие в электронном виде.

Единое пособие в Татарстане назначается малообеспеченным семьям, ежемесячный доход которых не превышает прожиточного минимума на душу населения. В Татарстане он составляет 12,2 тыс. рублей.