Глава Соцфонда по РТ: в Татарстане 97% семей получают единое пособие в электронном виде

Благодаря порталу госуслуг в Татарстане, как и в целом по стране, удается решить проблему с многочисленными очередями. Так, на сегодня в республике почти все семьи получают единое пособие в электронном виде, сообщил руководитель Татарстанского отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ Эдуард Вафин.

«Могу сразу привести вам пример. Сейчас мы выплачиваем мамочкам единое пособие. 97% из них получают его в электронном виде. В том году было 95%. Мы благодарны им за то, что они пользуются этими технологиями», – сказал он в интервью телеканалу «Татарстан 24».

После объединения ПФР и ФСС для удобства граждан даты выплат остались прежними, в каждом районе у жителей есть возможность обратиться в ближайший МФЦ либо в ближайший Социальный фонд, добавил он.

Напомним, также Вафин прокомментировал слухи о прекращении выплаты пенсий в будущем, заявив, что они не имеют под собой никаких оснований.