Глава Соцфонда по РТ объяснил татарстанцам, как самостоятельно оформить единое пособие

Единое пособие в Татарстане назначается малообеспеченным семьям, ежемесячный доход которых не превышает прожиточного минимума на душу населения. В Татарстане он составляет 12,2 тыс. рублей, напомнил управляющий отделением Социального фонда РФ по РТ Эдуард Вафин в прямом эфире в аккаунте Центра управления регионом. Также он рассказал, как можно самостоятельно оформить выплаты.

«Оценивается имущественная обеспеченность и занятость. Пособие назначается, если оба родителя имеют заработок или объективные причины для его отсутствия», – пояснил Вафин.

В основном татарстанцы подают заявления на единое пособие в электронном виде. Кроме того, можно подать заявление в МФЦ, добавил он.

При желании татарстанцы могут самостоятельно рассчитать, имеют ли они право на пособие. «Мы берем доход за 12 месяцев, при этом в расчет берется период за месяц до подачи заявления. Допустим, человек подал заявление в июне 2023 года. Мы берем период с июня 2022 года по май 2023 года. Нужно взять доходы всех членов семьи, поделить на 12 месяцев и на количество членов семьи», – пояснил Вафин.

Учитываются доходы до налогообложения от трудовой и предпринимательской деятельности, авторского права, добавил он. Кроме того, берутся в расчет пенсии, пособия, компенсации, стипендии, суммы, уплаченные по алиментам, проценты по банковским вкладам, операции с ценными бумагами и доходы от продажи и сдачи имущества в аренду.

В числе объективных причин для отсутствия доходов могут быть беременность, уход за детьми одного из родителей, уход единственного родителя за ребенком до достижения трех лет, уход за несовершеннолетним ребенком-инвалидом, за инвалидом первой группы, очное обучение без стипендии, служба в армии, трехмесячный срок после демобилизации или длительная болезнь сроком от шести месяцев и более. Кроме того, сюда же можно отнести отсутствие работы на протяжении шести месяцев с подтверждением в службе занятости.

«Если человек на портале госуслуг получил уведомление, что ему одобрено пособие, то срок его перечисления составит пять рабочих дней. Если это первая выплата, она придет с 1 по 25 число, а последующие – в единый день выплаты единого пособия – 3 числа. Выплата будет приходить за предыдущий месяц», – уточнил Вафин.

Семьям с детьми до 17 лет пособие назначается на каждого ребенка на один год и продлевается по заявлению.