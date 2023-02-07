За год число жителей Иннополиса увеличилось почти на 1,5 тыс. человек

За 2022 год число постоянных жителей Иннополиса выросло на 1384 человек и достигло 7600. На это обратил внимание курирующий развитие города заместитель Премьер-министра Татарстана Роман Шайхутдинов на отчетном заседании муниципалитета, которое прошло в культурном центре Иннополиса «АртСпейс».

«<…> несмотря на сложности, связанные с санкционными ограничениями, Иннополису удалось не только сохранить, но и улучшить социально-экономические показатели в сравнении с 2021 годом. Это касается, например, увеличения числа компаний в городе (547, на 48 больше, чем в 2021 году), а также числа жителей (7600 человек находятся в городе постоянно — на 1384 больше, чем в 2021 году)», — приводит слова вице-премьера РТ его пресс-служба.

«Иннополис все больше становится устоявшимся населенным пунктом, сохраняя при этом черты инновационного центра», — подчеркнул Роман Шайхутдинов. И поручил администрации города обратить особое внимание на вопросы благоустройства, которые приобретают особую актуальность в связи с ростом количества населения и развитием инфраструктуры.

Кроме того, вице-премьер отметил важность привлечения в город инвесторов: как застройщиков для возведения жилья, так и представителей малого бизнеса для оказания услуг жителям. Он также порекомендовал продолжить работу по формированию задания для строительства отдельной детской поликлиники и контролю за соблюдением расписания общественного транспорта.

Помимо прочего, Шайхутдинов счел «созидательной» работу мэрии по введению в Иннополисе экспериментальных правовых режимов (ЭПР). Так, в 2022 году в IT-городе был установлен ЭПР по эксплуатации беспилотных транспортных средств. Сейчас на рассмотрении в Правительстве РФ находится законопроект по эксплуатации в Иннополисе беспилотных летательных аппаратов (для перевозки грузов), о чем ранее сообщал «Татар-информ».

«Также радует активное взаимодействие города, Университета Иннополис и ОЭЗ „Иннополис“, но этот потенциал нужно развивать — в части трудоустройства студентов, привлечения компаний и развития совместных проектов, например, в области технологического предпринимательства», — резюмировал Роман Шайхутдинов.

На совещании также было отмечено, что Иннополис в прошлом году перечислил в консолидированный бюджет Республики Татарстан 1,9 млрд рублей.