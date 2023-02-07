Иннополис в прошлом году перечислил в консолидированный бюджет РТ 1,9 млрд рублей

В 2022 году Иннополис уплатил местных и региональных налогов на 1,9 млрд рублей. Об этом рассказал глава города Руслан Шагалеев на отчетном заседании муниципалитета, которое прошло в культурном центре Иннополиса «АртСпейс».

Участие в совещании приняли курирующий город заместитель Премьер-министра РТ Роман Шайхутдинов, глава Верхнеуслонского района РТ Марат Зиатдинов, прокурор Верхнеуслонского района РТ Василий Егоров, депутаты городского Совета и жители Иннополиса, сообщают в аппарате вице-премьера.

В своем докладе мэр Иннополиса упомянул такие достижения, как завершение строительства 13 домов в жилом комплексе ZION-2 и технопарка в сфере высоких технологий «ИнноПарк», открытие детской школы искусств на 175 учеников и высадку рекордного количества саженцев (700 деревьев и 1600 кустарников), а также победу в конкурсе по качеству городской среды среди малых городов страны и признание директора Лицея Иннополис Надежды Сулимовой одной из пяти лучших в конкурсе «Директор года России».

Отдельно Руслан Шагалеев рассказал о работе Университета Иннополис и особой экономической зоны «Иннополис» в 2022 году. Это, в частности, участие в реализации крупных федеральных проектов. Созданная на базе IT-вуза передовая инженерная школа (федеральный проект «Передовые инженерные школы» Минобранауки РФ) к 2030 году подготовит около 14 тыс. IT -специалистов. А также признание ОЭЗ третий год подряд самой эффективной экономической зоной технико-внедренческого типа в России.

В планах города на 2023–2025 годы — сдача в эксплуатацию трех новых кампусов Университета Иннополис, первой очереди в ЖК «Квартал Ю» (дом на 275 квартир), 18 жилых домов в ЖК ZION-2, запуск центра обработки данных АО «Атомдата-Иннополис», строительство школы, детского сада и детской поликлиники, а также многофункциональных спортивных площадок.

Глава Верхнеуслонского района Марат Зиатдинов в своем выступлении также остановился на налоговых поступлениях. Бюджет района в 2022 году составил более 1,2 млрд рублей, а бюджет Иннополиса — чуть более 177 млн рублей, причем Иннополис перечислил в районный бюджет 230 млн рублей.

«Иннополис развивается и решает все вопросы самостоятельно, внутри команды, не являясь нагрузкой для района», — констатировал в связи с этим Марат Зиатдинов.